Trener, igrači i navijači Real Sociedada razočarani su nakon odigranih 2-2 protiv Rijeke, a mediji u Španjolskoj ističu kako si je vodeća momčad španjolskog prvenstva neočekivano zakomplicirala život pa prolaz u daljnju fazu Europske lige mora tražiti kod Napolija u posljednjem kolu.

“Igrači u svlačionici se osjećaju grozno. Kao uostalom i svaki naš navijač, kao i ja, jer smo htjeli pobijediti i jer smo puno toga napravili da pobijedimo. No nismo bili precizni”, izjavio je Imanol Alguacil, trener Real Sociedada, na konferenciji za medije.

“Naša momčad je konkurentna te je sada s pravom ljuta na samu sebe. S puno želje ćemo ići po pobjedu u zadnjem kolu protiv najbolje momčadi u našoj skupini kako bi smo osigurali prolaz”, dodao je.

Rijeka, koja je u prethodne četiri utakmice bila upisala četiri poraza, u četvrtak navečer je u San Sebastijanu odigrala 2-2 kod favoriziranog Real Sociedada pri čemu je vodila s 1-0 i 2-1.

Podijeljeni osjećaji

“Osjećaji su mi podijeljeni. S jedne strane smo se uspjeli vratiti nakon dva teška udarca. Nakon primljenih golova žestoko smo nastojali preokrenuti rezultat i doći do pobjede, te smo izborili remi. No već sam upozoravao i ranije da stvaramo puno prilika no ne zabijamo. Kako u Europi tako i u španjolskom prvenstvu. Ne smijemo protivnicima opraštati toliko. Jednostavno ne znamo prelomiti utamicu”, rekao je Alguacil.

“To se pokazalo i večeras. Bili smo zaslužili vodstvo. Rekli su mi da smo imali 28 udaraca prema golu, no bili smo precizni samo dva puta. Osim toga, nismo bili konkretni niti u svom kaznenom prostoru”, dodao je.

Uoči posljednjeg kola Napoli ima 10 bodova, AZ Alkmaar i Real Sociedad po 8 a Rijeka jedan bod. Za tjedan dana Rijeka dočekuje AZ, a Napoli će ugostiti Real Sociedad.

“Uvjeren sam da smo sposobni pobijediti, ali ćemo morati biti precizniji te pokazati ono najbolje od sebe. Idemo u Italiju po pobjedu”, poručio je Alguacil.

Rijeka je u četvrtak pogađala mrežu Baska nakon prekida.

Dio nogometa

“Kada tako primiš golove, boli. I to jako. No to je nešto na čemu se vježba. To je dio nogometa. Znali smo da je to jedna od jačih strana Rijeke”, rekao je trener Real Sociedada.

Kada je u prvom kolu njegova momčad u Hrvatskoj zabila za pobjedu od 1-0 u posljednjim trenucima, Alguacil je napomenuo da će Rijeka nekome u skupini odnijeti bodove i tako mu nanijeti štetu. Malotko je u Baskiji očekivao da će to učiniti upravo Real Sociedadu u ključnoj utakmici za prolazak dalje.

Reakcije

“Ovo večeras se bilo otužno….”, napisao je jedan navijač preko Twittera. Drugi je dodao: “Razočaravajuće. Igraju a ne zabijaju uz toliko prilika. A protivnik im dođe pred gol i zabije”.

Baskijske novine El Correo ističu kako si je “Real Sociedad zakomplicirao život u Europi”.

“I to kada smo najmanje očekivali. Dva loše branjena kornera osudila su nas na vađenje u Napulju u zadnjem kolu. Za pobjedu nam nije bilo dovoljno što smo bili bolji od protivnika”, komentirao je Iraitz Vázquez, novinar El Correa.

Njegov kolega Antxon Blanco je napisao: “Ovo je bila utakmica za naučiti nešto. Puno je ekipa poput Rijeke koje znaju odigrati samo ovako”.

I mediji diljem Španjolske prenose kako je momčad sa sjevera propustila priliku za prolazak skupine zbog neiskorištenih šansi za gol.

“Real je oprostio i to platio Sada mu život ovisi o utakmici u Napulju, na stadionu Diega Armanda Maradone”, navele su novine Marca.