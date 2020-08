RIJEKA SLAVILA U DERBIJU ‘DELLA UČKA’ PROTIV ISTRE: Andrijašević dvostruki strijelac, Riječani tri puta pucali penal

susretu 3. kola Prve HNL Rijeka je kao domaćin svladala Istru 1961 sa 2-1 (1-0).

Oba pogotka za Rijeku postigao je Andrijašević (13, 68-11m), dok je strijelac za Istru 1961 bio Guzina (70).

Susret na Rujevici odigran je iako su ranije u subotu i Rijeka i Istra 1961 objavile kako je po jedan igrač iz njihovih sastava zaražen koronavirusom.

NOGOMETAŠ ISTRE POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Klub je to objavio nekoliko sati prije derbija s Rijekom

Iako se gotovo tijekom čitavog prvog poluvremena igralo na polovici gostiju, Rijeka nije napravila niti jednu izglednu priliku za pogodak, no ipak je povela. Andrijašević je u 13. minuti uputio udarac sa 20-ak metara koji je završio u samom donjem lijevom kutu.

Kontroverzna situacija koja je vjerojatno odlučila pobjednika dogodila se sredinom nastavka. Glavni sudac utakmice Jović u 63. je minuti dosudio kazneni udarac za Rijeku nakon što se Čolak bacio na travnjak nakon duela s Bosančićem. Iako se na snimci ne vidi nikakvo guranje Istrinog braniča koje bi opravdalo Jovićevu odluku, VAR sudac Gabrilo se složio s glavnim sucem dvoboja pa se Čolak prihvatio izvođenja najstrože kazne. Njegov udarac odlično je obranio vratar Istre Majkić samo da bi se nakon te obrane javio Gabrilo i prijavio kako je Majkić s obje noge napustio liniju gola prije no što je Čolak udario loptu. Ako se to i dogodilo, bila je riječ o stotinkama sekunde, no Čolak je dobio novu priliku s bijele točke. I drugi Čolakov pokušaj Majkić je zaustavio, ali u tom drugom slučaju je vidljivo prerano napustio liniju, pa je Jović dosudio novo ponavljanje 11-erca. Tada se lopte prihvatio Andrijašević i sigurnim udarcem povisio na 2-0 više od pet minuta nakon što je dosuđen kazneni udarac.

Gosti iz Pule s pravom mogu biti ljutiti na sudačku postavu, no nakon te kontroverzne situacije zaigrali su bolje i već u 70. minuti su smanjili na 2-1. Guzina je bio najviši u skoku nakon slobodnog udarca s lijevog krila te je uspio svladati Prskala.

Do kraja utakmice igralo se ravnopravno, no rezultat se više nije mijenjao.

Rijeka sada ima šest bodova, kao drugi Dinamo i treći Hajduk, koji imaju po utakmicu manje, dok je Istra 1961 i dalje bez bodova, kao i Šibenik. Na vrhu je Gorica s devet bodova.

Rijeka: Prskalo, Escoval, Velkovski, Galović, Braut, Pavičić, Lepinjica, Lončar, Štefulj, Andrijašević, Čolak

Istra: Majkić, Tomašević, Paez, Bosančić, Sergi, Blagojević, Lončar, Gržan, Ivančić, Regan Guzina

90′ Kraj utakmice, Rijeka je pobijedila 2:1 i osvojila nova 3 boda.

70′ GOL Istra je ekspresno smanjila na 2:1. Glavom je zabio Guzina nakon ubačaja Blagojevića iz slobodnog udarca.

67′ GOL Rijeka je povela 2:0 iz jedanaesterca koji je VAR ponavljao čak dva puta jer je Majkić izlazio s crte prilikom udarca Čolaka. Na kraju je loptu uzeo Andrijašević i zabio za 2:0.

60′ Nogometaši Istre puno su bolje ušli u nastavak utakmice i doimaju se kao opasnija ekipa na terenu,

51′ Andrijašević je sada mogao udvostručiti prednost Rijeke. Čolak ga je idealno poslužio, ali on je na deset metara od gola promašio loptu.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Završeno je prvo poluvrijeme.

43′ Moglo je sada biti 2:0 za Rijeku, pucao je Čolak, ali Majkić izvrsno brani.

31′ Nova prilika za Istru, ali Prskalo sada otklanja opasnost nakon Saneovog prodora.

23′ Prva prilika za Istru nakon Lončarovog ubačaja, ali nije bilo opasnosti po Prskalov gol.

20′ Rijeka je zagospodarila terenom i u potpunosti kontrolira utakmicu.

14′ GOL Rijeka vodi 1:0, Andrijašević je zabio lijepim udarcem s 20 metara.

1′ Počela je utakmica na Rujevici.

