RIJEKA OTPUTOVALA U NIZOZEMSKU: Čeka ih dvoboj a AZ Alkmaarom; ‘Sigurno ćemo imati svoje šanse. Non-stop im igra ista ekipa’

Nogometaši Rijeke u srijedu su otputovali u Nizozemsku, gdje ih u četvrtak (21 sat) čeka gostovanje kod AZ Alkmaara u okviru drugog kola natjecanja u skupini F Europske lige, a trener Simon Rožman ima puno poteškoća u slaganju momčadi za ovaj dvoboj.

Među onima koji se nisu našli na popisu putnika, a registrirani su za Europsku ligu su braniči Zoran Arsenić i Nino Galović te vezni igrači Adam Gnezda Čerin i Robert Murić, a upitno je hoće li treneru Rijeke na raspolaganju biti kapetan Franko Andrijašević, koji se još od utakmice protiv Real Sociedada muči s hematomom, zbog kojeg je morao napustiti igru pola sata prije završetka dvoboja u kojem je Rijeka tek u sučevom dodatku primila gol koji je Baskima donio sva tri boda na Rujevici.

Na Andrijaševićevu poziciju je tada ušao Sterling Yateke koji bi mogao biti rješenje za “povučenu špicu” na gostovanju kod nizozemskog prvoligaša, ako kapetan Rijeke ne bude spreman za nastup, što se u ovom trenutku čini prilično vjerojatnim.

Dobra vijest za Rožmana je mogući povratak u kadar 25-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Tibora Halilovića koji je izbivao s terena dva mjeseca zbog ozljede koljena. Nakon duge stanke vjerojatno nije spreman za cijelu utakmicu, ali može pomoći barem u trenutku kad će momčadi zatrebati poticaj s klupe.

Uoči dolaska Rijeke Nizozemci su u prvenstvu odigrali 2-2 na gostovanju kod Den Haaga, a Riječani su imali slobodan vikend, jer je njihova utakmica protiv Gorice odgođena. Iznenađujuća pobjeda AZ-a na gostovanju kod Napolija je jedina koju su Nizozemci ostvarili još od 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka krajem kolovoza protiv češkog Plzena. U nizozemskom prvenstvu AZ je nanizao pet remija.

