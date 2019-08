RIJEČI ZVIJEZDE DINAMA SVE GOVORE: ‘Rezultat je OK. Nije loše niti super. Primili smo bezveze gol….’

Uzvrat je za tjedan dana u Budimpešti

U prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu u Maksimiru igrao 1-1 (1-0) protiv mađarskog Ferencvarosa.Uzvrat se igra 13. kolovoza u Budimpešti. Gol je za Dinamo zabio Dani Olmo već u 7. minuti, a izjednačio je David Siger (59).

DINAMO – FERENCVAROŠ 1:1: Mađari u drugom poluvremenu šokirali plave i čitav Maksimir; konačna odluka pada u Budimpešti

“Ovo je tek prvo poluvrijeme, rezultat je otvoren. Idemo tamo odigrati dobru utakmicu, zabiti gol i po prolaz. Nismo pogledali golove i utakmicu. Gol je gol, ne možemo ništa promijeniti. Imali smo svoje šanse za zabiti još koji pogodak, ali idemo dalje jer ništa još nije gotovo. Ako pogledamo drugo poluvrijeme imali smo čak i bolje prilike nego u prvom dijelu. Prvih 15 minuta nismo izgledali kako treba. Imali smo svoje šanse, stisnuli smo ih, ali nismo to iskoristili. Idemo u Budimpeštu pobijediti”, izjavio je poslije utakmice Petar Stojanović.

“Rezultat je OK. Nije loše niti super. Primili smo bezveze gol, ali mislim da smo igrali puno bolje nego oni. Imali smo više šansi i šteta što nismo zabili još koji gol. Sad je 1:1, čeka nas uzvrat. Želimo tamo zabiti i proći dalje. Nažalost nisam dao niti jedan pogodak ove sezone, ne ide mi baš kako sam htio, ali nema veze. Idemo dalje, razmišljam samo pozitivno. Doći će trenutak kad ću zabiti gol i onda će ta mašinerija opet krenuti. Bilo bi sjajno da to bude u Budimpešti, da zabijem gol i da prođemo. Bio bih najsretniji. Spremni smo za pobjedu, sto posto sam siguran u to. Spremit ćemo se i dobro odigrati, vjerujem u nas i u prolazak”, dodao je Izet Hajrović.