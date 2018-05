RIJEČANI SLAVE VELIKU POBJEDU I DRUGO MJESTO: ‘Ovo nam puno znači, ja više nisam samo trener ovdje…’

Trener Rijeke Matjaž Kek bio je presretan ovakvim završetkom sezone.

U pretposljednjoj utakmici 36. kola Prve HNL, koja je odlučivala o drugom mjestu, Rijeka je pobijedila Hajduk sa 3-1 (2-0) i tako postala hrvatskim doprvakom. Strijelci za pobjedu Rijeke bili su Antonio Čolak u 2. minuti, Domagoj Pavičić u 36. minuti i Jakov Puljić u posljednjim trenucima dvoboja, dok je jedini pogodak za Splićane postigao Said u 50. minuti.

FEŠTA NA RUJEVICI: Rijeka srušila Hajduk i osvojila drugo mjesto, Splićani primili težak udarac uoči finala s Dinamom

Zadovoljni Kek

“Zaslužena pobjeda u nogometnoj ambijentu. Poremetio nas je pogodak na početku nastavka, ali bili smo pametni i mirno utakmicu priveli kraju. Ova pobjeda nam znači puno, nama u klubu, igračima a pogotovo navijačima. Izgledali smo nadahnuto i motivirano u prvom dijelu, zabijali golove u pravim trenucima i sve kontrolirali. Uvijek može bolje, ali ova polusezona je bila sjajna. Pogotovo ovdje na Rujevicu. Privilegija mi je vodit igrače koji su prije svega ljudi, a pogrešaka s obje strane bit će uvijek. Hvala svima na podršci, što nam u nijednom trenutku nisu okrenuli leđa. Ponosan sam i sretan što mogu raditi u ovakvom okruženju. Ja više nisam samo trener ovdje, sad sam čovjek iz ovog kraja. Sada dolaze u prvi plan neki drugi”, zaključio je Kek, javlja Radio Rijeka.

Gostujući trener Željko Kopić bio je nesretan igrom svoje momčadi u prvom dijelu.

“Nismo dobro izgledali u prvom poluvremenu, Rijeka nas je kažnjavala u pravim momentima i zasluženo došla do pobjede. U nastavku je to bilo bolje, no nedovoljno da bi se vratili u utakmicu, rekao je Kopić.