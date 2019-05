RIJEČANI PRIZNALI DA SU BILI PRENAIVNI: Bišćan nakon poraza ozbiljno posumnjao u sudačke namjere

Nakon poraza u Gradskom vrtu Igor Bišćan nije se mogao ne dotaknuti suđenja

Osijek je u Gradskom vrtu stigao do nova tri boda protiv Rijeke koja su ga ostavila na trećem mjestu, a dok je Osijekov trener Dino Skender bio zadovoljan, Igor Bišćan nije bio tog raspoloženja, posebno zbog suđenja.

“Jako smo dobro otvorili utakmicu i činilo se da imamo potpunu kontrolu. Nakon toga nismo bili dovoljno pametni da osjetimo suca. Kakav god da je on bio i s nekom namjerom došao ovdje, mi smo mu prenaivno dali povoda da to i izvrši ako je, naravno, i došao tu nešto izvršiti. Na kraju su nas skupo koštali nedisciplina i to što je sudac napravio svoje”, komentirao je Rijekin trener.

Nisu mogli više

“Do crvenog kartona bili smo baš dobri, ali nakon toga bilo je teško obraniti se toliko dugo vremena s igračem manje. Po pitanju truda i angažmana nemam nikakvih zamjerki, trudili su se najviše što su mogli, ali nakon svega što se dešavalo, nismo mogli više od ovog.”

Skender se složio da je crveni karton usmjerio utakmicu.

“Rijeka je u početku bila tvrda, čvrsta i organizirana i njena čvrsta obrana dosta nam je zadavala probleme. Kao i protiv Dinama, imali smo nesreću da iz prvog udarca na gol primimo gol, to nas je malo presjeklo, ali pribrali smo se i ušli u bolje razdoblje, izjednačili i nakon toga krenuli u nadigravanje. Crveni karton sigurno nam je olakšao posao jer Rijeka nakon toga nije više mogla parirati. Drugo poluvrijeme bilo je jednosmjerna ulica i bilo je jedino bitno ne dopustiti neku kontru.”