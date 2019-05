RIJEČ NEKAD BRILJANTNOG ARGENTINCA: Nije dvojio oko najkompletnijeg igrača u povijesti

Bivši tenisač dao je svoje viđenje o Đokoviću, Nadalu i Federeru

Premda sada uživa u adrenalinskim vožnjama relija u kojem je već preživio i ozbiljnije nesreće, David Nalbandian i dalje će ostati upamćen primarno kao teniski virtuoz.

Nažalost, zbog učestalih ozljeda ni on nije mogao svoj silan talent pretočiti u još više velikih naslova, stoga mu je treće mjesto bilo maksimum.

37-godišnji Argentinac posljednji je meč odigrao još 2013., tek kad je zakoračio u četvrto desetljeće, a čak i stariji od njega još uvijek igraju. Štoviše, dominiraju. Riječ je, naravno, o Rogeru Federeru.

Nadal je drugačiji

“Roger je dosta evoluirao kao igrač. Bio je jako dobar kao peti-šesti na svijetu, ali dosta se mučio s backhandom do 2003. godine. Tada je napravio promjenu u načinu udaranja i poslije toga eksplodirao je”, rekao je Nalbandian za kojeg Švicarac nije najkompletniji tenisač u povijesti, već Novak Đoković.

“Njegov servis bolji je nego što izgleda na prvi pogled, a kreće se na nevjerojatan način. Nema padove, nema slabosti, ne znaš kako igrati protiv njega. Pokušaš ga šetati po terenu, ali on uvijek to pretvori u napad. S osnovne linije nema nijednu slabost. On je najkompletniji tenisač u povijesti.”

Prisjetio se Nalbandian i utakmica protiv još jednog člana velike trojke Rafaela Nadala.

“On je drugačiji tip igrača kada se igraju duge izmjne i kratke. Kod tih kraćih smatrao sam da imam šansu protiv njega, da ga mogu nadigrati.”

I jest dvaput u sedam navrata, ali oba u prva dva susreta i to u dvorani na tvrdoj podlozi.