Prvi polufinalni susret Lige prvaka između Real Madrida i Chelsea igra se u utorak 27. travnja, a između PSG-a i Manchester Cityja u srijedu 28. travnja, objavila je u četvrtak UEFA.

Kako su parovi polufinala odlučeni 19. ožujka, UEFA je trebala samo odrediti datume kada će se igrati polufinalni susreti.

Uzvratni susreti se igraju tjedan kasnije, Real Madrid će u goste Chelsea 5. svibnja, dok će PSG gostovati kod Mnchester Cityja dan ranije, 4. svibnja. Finale Lige prvaka na rasporedu je 29. svibnja u Istanbulu na stadionu Atatürk.

✨ The lowdown on the #UCL final four…

— UEFA (@UEFA) April 15, 2021