REVOLUCIJA SE SPREMA U NBA LIGI: Hoće li proći ova ideja po uzoru na nogomet?

Do ostvarenja istog trebalo bi prijeći još dosta puta

Kup u NBA ligi? Da, mogao bi se zaigrati ako pitate Adama Silvera.

Naime, povjerenik najjače košarkaške lige na svijetu najavio je da NBA razmatra uvođenje još jednog natjecanja kako bi omogućio klubovima da se bore za novi trofej.

Nova povijest

“Moja je dužnost da cijelo vrijeme gledam na koji način funkcionraju i napreduju druge organizacije i sportovi te pokušam naučiti nešto novo. U ovom slučaju europski nogomet ima brojne stvari koje bi trebalo usvojiti”, rekao je Silver.

“Znam da će tradicionalisti reći da nikoga ne bi zanimalo to novo natjecanje i taj drugi trofej, ali moj je odgovor da naša organizacija ima mogućnost kreirati novu povijest i tradiciju.”

Ipak, do ostvarenja istog trebalo bi prijeći još dosta puta, a dogodi li se, bio bi to klasičan kup-format te bi četiri najbolje momčadi igrale završnicu tijekom All-Star vikenda. To je prva zamisao, a druga da se igra nakon regularnog dijela te da momčadi imaju mogućnost izboriti doigravanje.