REPREZENTACIJA BIH DOZNALA PROTIVNIKA U DOIGRAVANJU: Nije poznato hoće li Prosinečki ostati na klupi za te utakmice

Nitko iz Nogometnog saveza BiH nije komentirao ždrijeb

Nakon što se nije uspjela izravno plasirati na Europsko prvenstvo 2020. godine nogometna reprezentacija BiH će pokušati u doigravanju izboriti plasman na EURO, a u polufinalu baraža igrati će protiv Sjeverne Irske 26. ožujka sljedeće godine i to na domaćem stadionu.

Drugi par je Slovačka i Republika Irska, pa će u izvlačenju u petak 22.studenoga biti određeno koji pobjednik polufinala će igrati kod kuće u finalu doigravanja 31.ožujka 2020. godine. Momčad Sjeverne Irske nije nepoznat protivnik reprezentaciji BiH, jer su “Zmajevi” sa izabranicima Michaela O’Neilla igrali upravo u UEFA B Ligi nacija i slavili oba puta. U Belfastu su prošle godine nogometaši Roberta Prosinečkog pobijedili rezultatom 2-1, a na sarajevskoj Grbavici sa 2-0.

Bez komentara

U ovom trenutku se ne zna hoće li Prosinečki ostati izbornik BIH, a pretpostavlja se da je i to jedan od razloga što nitko od službenih osoba iz Nogometnoga saveza , pa niti Prosinečki osobno, uopće nisu komentirali svoga protivnika u polufinalu baraža.

“Na izvlačenju 22. studenoga očekujem i predsjednika Nogometnoga saveza BiH Elvedina Begića i čelike Saveza, tako da ćemo tek tada nešto više razgovarati o planovima za sljedeće razdoblje”, tek je poručio Prosinečki .

S druge strane izbornik Sjeverne Irske Michael O’Neill , nakon razočaranja i katastrofe njegove momčadi od Njemačke u Frankfurtu (1-6) u sklopu posljednjeg kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ipak je izrazio uvjerenje kako taj poraz neće ostaviti trag na igračima te da će biti potpuno spremni za utakmicu polufinala playoffa protiv BiH.

“Nedostajalo nam je pet-šest igrača, naravno da se to osjeti protiv reprezentacija kao što su Njemačka ili Nizozemska . No, iskreno se nadam da će svi naši ključni nogometaši u ožujku biti spremni. Već smo igrali protiv njih u Sarajevu tako da znamo što možemo očekivati. To će biti teška utakmica, ali osjećam da možemo pobijediti. Istina je da smo u Ligi nacija prošle godine izgubili obje utakmice protiv BiH, ali smo u prvoj, kod kuće, bili dominantni, dok smo i kao gosti stvorili nekoliko dobrih prilika. Definitivno vjerujemo da sada možemo pobijediti”, zaključio je sjevernoirski izbornik.