REDSI SLAVILI NA ANFIELDU TEK NAKON PREOKRETA: Liverpool pet minuta prije kraja slomio otpor West Hama

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 7. kola Premier lige Liverpool je preokretom uspio dobiti West Ham sa 2-1. “Čekičari” su došli na Anfield nakon što su u posljednja dva kola izvukli remije protiv Tottenhama i Manchester Cityja, a i sada su bili na dobrom putu da protiv još jednog favorita izbore neodlučeni ishod.

West Ham je poveo golom Pabla Fornalsa u 10. minuti i vodstvo je držao sve do završnice prvog poluvremena, da bi Mohamed Salah u 42. iz penala donio izjednačenje domaćinima. U završnici susreta Liverpool ipak dolazi do pobjede zahvaljujući Portugalcu Diogu Joti i Xherdanu Shaqiriju, koji su u igru ušli u 70. minuti. Shaqiri je u 85. minuti odlično uposlio Jotu, koji donosi pobjedu “redsima”. Liverpool se ovom pobjedom privremeno izdvojio na vrhu prvenstvene ljestvice.

Most goals scored in the Premier League this season: Liverpool (17)

Most goals conceded this season in the Premier League: Liverpool (15)

A tale of two worlds. pic.twitter.com/Tx0no5qxIj

