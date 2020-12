REDSI NATRPALI MREŽU WOLVESA DO VRHA: Salah i društvo poslali poruku Mourinhu

U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 11. kola Premier lige Liverpool je na Anfieldu pobijedio Wolverhampton s 4-0, te se je bodovno izjednačio sa vodećim Tottenhamom, oba kluba imaju po 24 boda. Strijelci za Liverpool bili su Mohamed Salah (24), Georginio Wijnaldum (58), Joël Matip (67) i Nélson Semedo (78-ag).

17 – Today is the 17th time Mo Salah has both scored and assisted a goal in the same Premier League game for Liverpool; since 2017-18, this is five more times than any other player (Son Heung-min, 12). Force. pic.twitter.com/5Al05BiK4J

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020