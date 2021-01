REDALI SE INCIDENTI NA PRIJATELJSKOJ UTAKMICI DINAMA: Mađari napali Modre, Petković uhvatio suparnika za vrat

Utakmice je i nije baš prošla u prijateljskom tonu

Nogometaši Dinama slavili su u pripremnoj utakmici protiv mađarskog MOL Fehervara s 2:1. Prema onome što se događalo na terenu nije to baš bila utakmica koja bi se mogla zvati prijateljskom, iako to službeno jeste bila.

Tako je, primjerice, Joško Gvardiol već u 19. minuti napustio travnjak nakon što je pretrpio nekoliko pregrubih nasrtaja suparničkih napadača.

Pred kraj prvog poluvremena došlo je do prve burne situacije kad su gosti u Rovinju tražili penal. Modri su im se pobunili, nastala je manja gužva te su se Mađari verbalno napali Brunu Petkovića i Petra Stojanovića.

U drugom poluvremenu, napadač Modrih dobio je žuti karton nakon što je u 68. minuti stopera Attilu Fiolu uhvatio za vrat i odgurnuo ga.

Pri kraju utakmice došlo je do još jednog incidenta kada je Fiola iz odgurnuo Kastratija. Dogodilo se to pored klupe Modrih pa su na to burno reagirali Zoran Mamić i Damir Krznar.