U derbiju 8. kola talijanske Serije A prvoplasirani Milan će u nedjelju gostovati kod Napolija, koji se nakon sedam odigranih kola nalazi na trećem mjestu ljestvice.

Talijanski sportski list Corriere dello Sport uoči tog susreta najavio je kako bi u početnom sastavu Rossonera po prvi put nakon dva mjeseca trebao biti hrvatski napadač Ante Rebić koji se u studenom vratio na travnjak, nakon što je zbog ozljede lakta izbivao s terena više od mjesec dana.

📰 @PietroMazzara: Ante Rebic Aims to be a starter against Napoli, it's a challenge between him and Rafael Leao.

Alessio Romagnoli's condition is monitored. pic.twitter.com/VW5Mi0htts

— Milan Reports (@ACMReports) November 18, 2020