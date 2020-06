Isključen je u 17. minuti susreta zbog nesmotrenog starta na Danilu

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić doznao je kaznu za isključenje u 17. minuti polufinala Kupa protiv Juventusa zbog nesmotrenog starta na Danilu. Nakon što je Cristiano Ronaldo iz kaznenog udarca pogodio vratnicu, igrači Milana su uspjeli izbiti loptu iz svog 16-erca, a Rebić je u želji da još dalje odbije loptu od svog gola nogom u rame pogodio suparničkog igrača Danila koji je želio vratiti igru u gostujući kazneni prostor.

MILAN DONIO ODLUKU O KAZNI VATRENOM: ‘Rebić se nakon utakmice odmah ispričao se treneru i suigračima’

Sudac utakmice Orsato nije puno razmišljao i Rebićevu je nesmotrenost kaznio izravnim crvenim kartonom.

U nedjelju je pak stigla vijest da će zbog kung-fu poteza kažnjen s jednom utakmicom suspenzije u Kupu. To znači da će moći zaigrati na prvoj prvenstvenoj utakmici nakon povratka nogometa, a to 22.6. na gostovanju kod Leccea.

Također, Disciplinska komisija odlučila je s jednom utakmiciom suspenzije kazniti i Napolijevog vratara Davida Ospinu te će propustili finale s Juventusom ove srijede. On je protiv Intera zaradio žuti akron, a to mu je bio drugi u Kupu tako da će i on kažnjen.