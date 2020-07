Vatreni briljira od početka ove godine te je postao najvažniji igrač MIlana

Hrvatski napadač Ante Rebić sasuo je paljbu po zvijezdama Juventusa. Vatreni je nedavno zabio četvrti pogodak u velikom preokretu Milana protiv talijanskog prvaka u susretu koji je završio s 4:2.

“Postoje dva Rebića. Privatno sam tih i povučen jer ne volim da ljudi pričaju o meni. Na travnjaku je pa neki sasvim drugi Ante. U jednom trenutku tijekom utakmice s Juventusom nešto sam rekao Higuainu. Ne volim igrače poput njega, koji su veliki i snažni, a valjaju se po travnjaku po tri minute svaki put kad ih se dodirne. Isto je i s Bernardeschijem, a isto se dogodilo i protiv SPAL-a. Ibra dobije puno udaraca tijekom utakmice, ali se odmah diže bez cviljenja. Ostali previše plaču”, rekao je Rebić za Sportweek.

“Nešto sam rekao Higuainu i onda mi je Sczezny poručio: ‘Gubite 2:0, nemoj biti drzak.’ Nisam mu odgovorio kao što bih normalno jer ne volim da me ljudi podcjenjuju. Ovaj put, međutim, nisam usta niti otvorio. Odgovorio sam mu na drugačiji način… Snažnog sam mentaliteta i kad me napadaju to me napali”, dodao je.

Uskoro bi na klupi Milana trebao sjesti Ralf Rangnick, koji ga je trenirao u Leipzigu nakon Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014.-2015.

“Igrao sam dobro na tom SP-u pa je nazvao mog menadžera i rekao mu da me želi. Došao je po mene u Firenzu i rekao mi: ‘Dobrodošao u Red Bull. Želiš li igrati za Salzburg ili Leipzig?’ Odabrao sam Leipzig. Bili su tada u drugoj ligi, ali projekt kojeg i mi je Rangnick predstavio bio je važan i na kraju se pokazalo da je bio u pravu”, kazao je.

Ispričao je i kako je u Milan došao zbog Zvonimira Bobana.

“On je bio odlučujući faktor zbog kojeg sam došao.Nazvao me nakon Juventusa. Bio je sretan jer sam dokazao daje bio u pravu što me doveo. Hoću li ostati? Već sam ranije rekao: da”, dodao je.

Za kraj je progovorio o Zlatanu Ibrahimoviću.

“Ibrahimović nas je puno toga naučio. Kad on nešto kaže mnogi šute. Međutim, ja sam pričao sam s njim kad se nismo oko nečeg slagali. On nam je potreban. Prije utakmice s Juventusom rekao nam je: ‘Pokazat ću im kako se igra nogomet’. Tako nas je napalio. Begović i Kjaer također. Oni su iskusniji igrači koji znaju kako vas smiriti ili potaknuti”, završio je.