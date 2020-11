Talijanski Milan u trećem kolu Europske lige na San Siru očekuje zahtjevna utakmica protiv Lillea.

Rossoneri su nakon prve dvije utakmice prvi u skupini H sa šest bodova i novom pobjedom bi došli na milimetar do plasmana u sljedeću fazu.

Sky sports javlja da bi trener Rossonera Stefano Pioli mogao bi na teren poslati izmijenjenu postavu s hrvatski reprezentativcem antom Rebićem u vrhu napada.

Jedino se još ne zna hoće li Rebić zaigrati umjesto Zlatana ibrahimovića u vrhu napada ili Rafaela Leaoa na lijevom krilu.

📰GdS: AC Milan are not looking for a backup for Ibrahimovic. There are 3 players that Pioli counts on to replace Zlatan when he's unavailable: Rebic, Leao, and Colombo. pic.twitter.com/yDHDK9GmqK

— AC Milan Reports (@ACMReports) September 25, 2020