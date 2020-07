Vatreni igra u formi života

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić nastavio je sa sjajnim igrama i u subotu navečer. Njegov Milan poveo je protiv Bologne u desetoj minuti golom Alexias Saelemaekersa. Prije toga Vatreni se uspio izboriti za loptu te je prevario svog suparnika i petom uposlio Thea Hernandeza, koji je potom asistirao za pogodak.

Očekivano, naišlo je to na odobravanje navijača Milana koji su ga zasuli ljubavnim porukama na Twitteru.

