Nogometaši Milana propustili su priliku približiti se vodećem Interu na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na samo bod zaostatka nakon što su u susretu 25. kola kao domaćini odigrali 1-1 (0-0) s Udineseom.

Milan može biti sretan što je osvojio i taj bod jer je do izednačenja stigao iz kaznenog udarca u posljednjim sekundama susreta. Udinese je poveo u 68. minuti kada je Becao biti najviši u skoku pred vratima Milana, a tom prilikom vrlo je loše reagirao i vratar Donnarumma.

Gosti su bili pred pobjedom, ali Stryger Larsen je u posljendjoj minuti nadoknade neshvatljivo rukom odbio centaršut Rebića i ponudio Milanu priliku da spasi bod. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Kessie.

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić odigrao je čitav susret za Milan koji je drugi na ljestvici sa 53 boda, tri manje uz utakmicu više od vodećeg Intera koji će u četvrtak gostovati kod Parme. Udinese je 11. sa 29 bodova.

Rebićev centaršut nakon kojeg je igrač Udinesea igrao rukom pogledajte ovdje.

AC Milan have equalised in the 97th minute against Udinese.

Franck Kessié from the penalty spot.

— Squawka News (@SquawkaNews) March 3, 2021