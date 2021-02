Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić bio je dvostruki strijelac za Milan koji se domaćom 4-0 (1-0) pobjedom protiv Crotonea u susretu 21. kola talijanskog nogometnog prvenstva vratio na vrh ljestvice.

Rebić je postigao dva pogotka u razmaku od manje od minute i pol, u 69. i 70. minuti, kojima je postavio konačni rezultat, a oba puta asistent je bio Calhanoglu. Prvo je Rebić poentirao glavom nakon udarca iz kuta, a zatim je pogodio i iz voleja na povratnu loptu turskog veznjaka. Bili su to treći i četvrti Rebićev pogodak u Serie A ove sezone.

Prema novinaru Skyja Giuseppeu Pastoreu, Rebić je postavio novi rekord Serie A. Naime, zabio je dva pogotka u razmaku od samo 70 sekundi što je najbrže ikad u talijanskom prvenstvu. Do sada je rekord držao Luis Muriel, koji je u susretu između Bologne i Atalante dva gola dao u razmaku od 77 sekundi.

