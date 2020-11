Talijanski velikan Milan, za koji igra hrvatski reprezentativac Ante Rebić, nakon devet odigranih kola u Seriji A prvoplasirana je momčad na tablici s pet bodova više od drugog Intera.

[VIDEO] REBIĆ POKAZAO O KAKVOM SE IGRAČU RADI: Zbog ovog poteza navijači Milana ga obožavaju

Milan je izvrsno ušao u novu sezonu i njegovi navijači se nadaju da će se Rossoneri uspjeti ove sezone vratiti u vrh talijanskog nogometa.

Tome se nadaju i njihovi nogometaši, za koje Sky Sports javlja da su dobrovoljno došli u centar i odradili trening u ponedjeljak, dan kada nisu imali zakazane nikakve obaveze.

According to Sky Sport, #ACMilan players showed up at Milanello today to train on their day off. https://t.co/Z9sZ4HOVtn #Milan #SerieA #Calcio pic.twitter.com/34DSF6OqGp

— footballitalia (@footballitalia) November 30, 2020