Talijanski nogometni velikan Milan dominirao je Seriom A u kalendarskoj 2020. godini sakupivši 79 bodova u 35 utakmica.

Stefano Pioli podigao je “Rossonere” u vrh talijanskog nogometa tijekom ove godine, a na drugom mjestu je gradski suparnik Inter koji je osvojio šest bodova manje.

AC Milan have gained 34 points in 14 Serie A games so far, exactly twice the points earned by the Rossoneri at this stage of the competition last term (17 in 14 matches). 👏 [Opta] #MilanLazio #ACMilan pic.twitter.com/4r1vPeJUd2

