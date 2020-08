VATRENI ĆE SLJEDEĆE SEZONE IMATI SAVRŠENOG PARTNERA U NAPADU: Milan navijačima ispunio veliku želju

Vodstvo AC Milana i 38-godišnji Zlatan Ibrahimović postigli su dogovor i najbolji švedski nogometaš svih vremena ostaje u “rossonerima” još godinu dana, objavili su u srijedu talijanski mediji.

REBIĆ ĆE JAKO BRZO I SLUŽBENO POSTATI TRAJNI ČLAN MILANA? Talijani su sve dogovorili s Vatrenim, otkriveno koliku će plaću imati

Ibrahimović bi, prema pisanju medija, za godinu dana trebao zaraditi sedam milijuna eura, što je za dva milijuna više od početne ponude Milana.

📰Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic will earn €7M in his new contract with AC Milan. pic.twitter.com/q9W7nM8ZbU

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 25, 2020