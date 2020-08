REBIĆ ĆE JAKO BRZO I SLUŽBENO POSTATI TRAJNI ČLAN MILANA? Talijani su sve dogovorili s Vatrenim, otkriveno koliku će plaću imati

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić vrlo brzo će i službeno postati trajni član talijansjog velikana Milana, javljaju mediji iz te zemlje.

JEDAN OD VODEĆIH LJUDI MILANA DAO DO ZNANJA ŠTO NA SAN SIRU MISLE O HRVATU: Rebić nije mogao dobiti veći kompliment

La Gazzetta dello Sport piše kako su se Rebićevi predstavnici u utorak sastali s ljudima iz Milana i s njima sve dogovorili.

📰 Sky: Maldini, Massara and Ramadani met at a hotel in Milan to discuss the future of Ante Rebic. pic.twitter.com/n8P4KcO79H

