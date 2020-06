REALU PROPADA TRANSFER MODRIĆEVOG NASLJEDNIKA? Zna se i zašto bi Kraljevi mogli ostati bez igrača za budućnost

Dvadesettrogodišnji Donny van de Beek nizozemski je nogometaš koji je svojim dobrim igrama u dresu Ajaxa na sebe privukao puno pažnje i našao se na meti najvećih europskih klubova. Bio je blizu transfera još prošlo ljeto , no Ajax ga nije htio pustiti nakon što su klub već napustili Frenkie de Jong i Matthijs de Ligt, ali je gotovo sigurno da će u sljedećem prijelaznom roku promijeniti sredinu.

Španjolski Real Madrid htio je lani dovesti Van de Beeka kao zamjenu za 34-godišnjeg Hrvata i klupsku ikonu Luku Modrića, no nije uspio. Van de Beek će i ovog ljeta navodno sam odlučivati u koji će od velikana otići, a prošle godine je rekao kako mu je san igrati za Real. AS je tada pisao da samo čeka poziv Kraljevskog kluba jer se radi o transferu koji želi više od bilo čega.

Real će ponovno krenuti po njega ovog ljeta, no imat će jako opasnu konkurenciju u engleskom velikanu Manchester Unitedu.

Nizozemski De Telegraaf u nedjelju je objavio kako su Crveni vragovi već započeli pregovore s Ajaxom i mogla bi im koristiti kriza koju je izazvala pandemija koronavirusa.

HIJACK: Manchester United 'Plan £49M hijack' of Donny van de Beek from Ajax from under Real Madrid's nose according to multiple reports.

Bizarrely some reports say talks have begun… they probably haven't.https://t.co/YQevOjnIjE

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 7, 2020