Momčad Atletica tek je u 80. minuti uputila prvi udarac u okvir gola

Madridski derbi odigran u subotu na stadionu Alfredo di Stefano završio je pobjedom Reala od 2-0 (1-0), a to je bio prvi ovosezonski poraz Atletica, i dalje vodeće momčadi španjolske La Lige.

Aktualni španjolski prvak je poveo u 15. minuti, kad je nakon Kroosova udarca iz kuta Casemiro udarcem glavom svladao vratara Atletica Jana Oblaka. Za drugi pogodak trebalo je čekati do 63. minute, a lopta je opet završila iza leđa nesretnog Slovenca. S više od 20 metara Dani Carvajal je uputio snažan udarac i pogodio vratnicu. Oblak je pokušao obraniti, a na kraju je postao strijelac, jer se od njegovih leđa lopta odbila u mrežu.

Prvi šut u 80. minuti

Podređeni Atleticovi igrači tek su u 80. minuti uspjeli uputiti prvi udarac unutar okvira Realova gola, ali je Saulov pokušaj glavom iz blizine uspio obraniti Thibaut Courtois.

Luka Modrić je bio u početnoj postavi i odigrao još jednu dojmljivu utakmicu, a Zinedine Zidane ga je u 88. minuti povukao iz igre. Šime Vrsaljko i Ivo Grbić ostali su na klupi za pričuvne igrače Atletica.

Atletico je unatoč porazu ostao na vrhu ljestvice sa 26 bodova, jednim više od drugoplasiranog Real Sociedada. Real Madrid se sa 23 boda popeo na treće mjesto.

Rakitić slavio

U utakmici odigranoj u ranijem terminu nogometaši Seville slavili su sa 1-0 (0-0) na gostovanju kod Getafea. Jedini pogodak postigao je domaći branič Xabier Etxeita koji je u 81. minuti reagirao poput centarfora Seville i nakon ubačaja Susa glavom neobranjivo poslao loptu u mrežu.

Ivan Rakitić je bio u početnoj postavi Andalužana, a trener Julen Lopetegui povukao ga je iz igre u 65. minuti.

Valencia se spasila

Valencia i Athletic Bilbao su odigrali 2-2 u prvoj utakmici subotnjeg programa. Soler je iz kaznenog udarca u 26. minuti donio vodstvo Valenciji. Athletic je preokretom u drugom poluvremenu došao do vodstva golovima Villalibrea (55) i Raula Garcije (79-11m). No, Valencia je do boda došla zahvaljujući Valleju koji je u 83. minuti pogodio za 2-2.

Za nogometaše Huesce 13. kolo španjolskog prvenstva bilo je sretno, jer su na svom stadionu ostvarili prvu pobjedu u ovoj sezoni svladavši Alaves sa 1-0 (0-0). Pogodak vrijedan tri boda i pomaka sa začelja na ljestvici postigao je Ontiveros u 66. minuti.

Huesca je sada izjednačena po broju bodova s Osasunom i Levanteom, ali ima jednu, odnosno dvije utakmice više odigrane od svojih najbližih susjeda na ljestvici.