Španjolski prvak Real Madrid u utorak je na svojem terenu pobijedio Inter i u 3. kolu stigao do prve pobjede u novoj sezoni Lige prvaka.

REAL SINOĆ NIJE POŠTENO POBIJEDIO? Trener Intera bio je bijesan nakon susreta, tvrdi da su pokradeni

Kraljevski klub je nakon prvih pola sata već imao vostvo od 2-0. Prvo je zabio Karim Benzema (25), a potom Sergio Ramos (33) glavom nakon kornera kojeg je izveo Toni Kroos. No, Inter se uspio vratiti. U 35. minuti Marcelo Brozović je dodao Barelli, a ovaj je petom proslijedio za Lautara Martíneza, koji trese mrežu. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u 68. minuti zabija za 2-2. No, Real ipak stiže do prve ovosezonske pobjede, a strijelac je bio Brazilac Rodrygo u 80. minuti.

💬💪 @RodrygoGoes: "It was a difficult match but we won it, which is the most important thing."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/3QKBwA3YGT

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 3, 2020