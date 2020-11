Španjolski reprezentativac Isco (28) najvjerojatnije će napustiti Real Madrid u zimskom prijelaznom roku, javlja Marca, list blizak Kraljevskom klubu.

Marca navodi da se Isco sastao s trenerom Zinedineom Zidaneom kako bi razgovarao o odlasku iz kluba u 2021. godini jer je jako nezavovoljan malom minutažom u prvoj momčadi.

Ako ode iz Madrida u siječnju, piše Marca, Isco će karijeru najvjerojatnije nastaviti u Engleskoj ili Italiji, jer su Juventus i Manchester City neki od klubova koji su zainteresirani za njegove usluge.

