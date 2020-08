Španjolski nogometni gigant Real Madrid u četvrtak je na svojem Twitteru obilježio osmu godišnjicu od kada je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić stigao u Kraljevski klub.

BARCINA ZVIJEZDA NAKON NAJAVLJENE ČISTKE SJETILA SE HRVATA: ‘Samo se prisjetite što su o Modriću govorili prošle godine’

Modrić je u Real stigao 2012. godine iz engleskog Tottenhama za otprilike 35 milijuna eura, a od tada je s Kraljevskim klubom osvojio sva važna natjecanja.

The magician 🎩❤ pic.twitter.com/paUCsfuAYh

Hrvatski maestro je do sada s Realom osvojio čak četiri Lige prvaka, dva puta Španjolsku prvu ligu, jedan Kup kralja te po tri europska Superkupa Svjetska klupska prvenstva.

⏳✨⚽ Today we celebrate 8️⃣ years of @lukamodric10 as a madridista! #RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/wOobbw1eBL

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 27, 2020