REAL PROSUO BODOVE KOD OSASUNE: Modrić od prve minute dirigirao veznim redom Madriđana, zaigrao još jedan Vatreni

Katalonci su iskoristili posrtanje Reala i pobjedom su im se približili

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 18. kola španjolske Primere Real Madrid je u gostima kod predzadnje Osasune odigrao 0-0. Hrvatski kapetan Luka Modrić za Real je odigrao 75 minuta, a napadač Osasune Ante Budimir ušao je u igru u 78. minuti.

Nogometaši Barcelone su u 18. kolu u gostima kod Granade slavili sa 4-0, a po dva pogotka su postigli Antoine Griezmann (12, 63) i Lionel Messi (35, 42). Pritom treba izdvojiti pogodak Messija za 3-0 u 42. minuti kada je iz slobodnog udarca pucao ispod živog zida.

Asensio and Modric were Madrid's most creative players – taking both off didnt work at all. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) January 9, 2021

Sevilla je u subotu na domaćem terenu svladala Real Sociedad sa 3-2, a junak susreta bio je marokanski napadač Youssef En-Nesyri, koji je postigao sva tri pogotka za domaćine (4, 7, 46). Hrvatski veznjak Ivan Rakitić igrao je do 85. minute za Sevillu, a u 21. se mogao upisati u strijelce, ali je njegov pokušaj glavom bio neprecizan.

Incredible battling by Budimir there – loose ball on half-way, and a couple of challenges later he'd won a corner — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) January 9, 2021

Real Sociedad je do prvog pogotka došao zahvaljujući autogolu Sevillinog braniča Diega Carlosa (5), a drugi pogodak zabio je Alexander Isak (14).

Utakmica između Atletico Madrida i Athletic Bilbaa, koja je u subotu trebala biti odigrana na madridskom stadionu Metropolitano, odgođena je jer nogometaši iz Baskije nisu mogli sletjeti u španjolsku prijestolnicu zbog snježnog nevremena.

FT Osasuna 0-0 Madrid. Game of very few chances on icy pitch and driving snow. Madrid effort was fine but lacked ideas, and Zidane's subs didn't seem to help at all. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) January 9, 2021