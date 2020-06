REAL PRONAŠAO RAMOSOVOG NASLJEDNIKA I NOVOG VOĐU OBRANE: No, njegova cijena mogla bi biti previsoka čak i za Kraljevski klub

Za tog braniča je zainteresiran i aktualni engleski prvak, bogati Manchester City

Španjolski velikan Real Madrid već neko vrijeme pokušava dovesti braniča koji će moći dostojno zamijeniti 33-godišnjeg Sergija Ramosa, kada on napusti klub.

Madriđani su mislili da su riješili to pitanje prošlog ljeta kada su iz Porta za velikih 50 milijuna eura doveli Edera Militaa, no on nije oduševio i morat će ponovno kupovati braniča u sljedećem prijelaznom roku.

Nije jeftin

Sada će pokušati dovesti 25-godišnjeg slovačkog stopera Milana Škriniara iz talijanskog Intera, s kojim su se povezivali i u prošlosti, no taj transfer se nikada nije ostvario.

No, on neće biti jeftin.

Mundo Deportivo je u srijedu objavio kako je Real kontaktirao Inter oko tog posla te da Talijani svojeg braniča ne namjeravaju pustiti za manje od 80 milijuna eura.

Inter have told Real Madrid and Manchester City that defender Milan Skriniar will cost €80m https://t.co/5XyulufmUF — footballespana (@footballespana_) June 10, 2020

Također, za Škriniara je zainteresiran i aktualni engleski prvak, bogati Manchester City, pa bi Kraljeve mogla očekivati teška borba za njegov potpis.