Španjolski velikan Real Madrid radi na obnovi ugora sa svoje tri zvijezde. Radi se o Luki Modriću, kapetanu Sergiju Ramosu i Lucasu Vazquezu. Kako piše As pregovori s Modrićem su bili najlakši te će Hrvat ostati još jednu sezonu na Santiago Bernabeu. Navode kako je prihvatio plaću koju mu je klub ponudio te da je sada samo preostalo da stavi potpis na ugovor kako bi sve postalo službeno. Međutim, s drugom dvojicom stvari su dosta kompliciranije.

El Larguero de la SER tvrdi da Ramos još nije odgovorio na ponudu Reala. Klub mu navodno nudi dvogodišnji ugovor, ali uz smanjenje plaće za 10%. Trenutačno zarađuje 15 milijuna eura po sezoni. ESPN navodi kako situaciju oko Ramosa prate Manchester United i Manchester City te se nadaju da bi ga mogli dovesti.

Man City are closely monitoring Sergio Ramos' situation at Real Madrid with an eye to signing him as a free agent this summer, multiple sources have told @RodrigoFaez & @alexkirkland pic.twitter.com/RvG6TkSyzm

— ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021