REAL MADRID RAZLJUTIT ĆE NIKU KOVAČA? Kraljevski klub vrlo lako može izigrati Eintracht i pritom dobro zaraditi

Real je u ugovor ugradio klauzulu prema kojoj u bilo kojem trenutku može otkupiti igrača ako isplati 4 milijuna eura

Eintracht Frankfurt kojeg vodi naš Niko Kovač mogao bi ostati bez jednog od najvažnijih igrača, Omara Mascarella. Ovaj 25-godišnji Španjolac koji igra na poziciji zadnjeg veznog u redove Eintrachta je stigao u ljeto 2016. godine za milijun eura iz madridskog Reala.

Ključna klauzula

Odlično se uklopio u momčad i dokazao svoju vrijednost, ali u prvom dijelu sezone ga nije bilo zbog ozljede. U siječnju se vratio i nastavio sa odličnim igrama, a često ga hvali i sam Kovač te njemački mediji.

#RealMadrid are set to activate €4m return clause of Eintracht Frankfurt midfielder Omar Mascarell https://t.co/UoRLwRUueP pic.twitter.com/VzXCBXEI3F — footballespana (@footballespana_) February 26, 2018

Primijetili su to i brojni europski klubovi koji su pokazali interes za sjajnog Španjolca, ali Eintracht ih je sve odbio želeći graditi momčad oko njega. No zaboravili su jednu vrlo bitnu stvar, a to je klauzula koju je Real ugradio u ugovor prema kojoj u bilo kojem trenutku može otkupiti igrača ako isplati 4 milijuna eura.

Kako prenosi As, Real će to učiniti već na ljeto, ali i odmah dalje preprodati igrača jer su neke momčadi navodno spremne dati i 10 milijuna eura za njegove usluge. Kraljevska momčad vrlo bi jednostavno na taj način došla do profita, a najgore bi prošli Eintracht i Niko Kovač koji bi ostali bez vrlo važnog igrača.