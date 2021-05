REAL JE VEĆ POČEO PREGOVARATI SA ZIDANEOVIM NASLJEDNIKOM? Modrića će trenirati proslavljeni stručnjak; ‘On samo čeka njihov poziv…’

Nakon što se prošlog tjedna proširila vijest da je trener Real Madrida Zinedine Zidane rekao svojim igračima da će na kraju sezone napustiti klub, počele su kružiti brojne glasine o njegovm nasljedniku.

Zidane je u međuvremenu demantirao da je obavijestio nogometaše da odlazi, no i dalje se pretpostavlja da neće ostati na klupi u narednoj sezoni.

List blizak Realu, Marca, nedavno je objavila da bi Zidanea na klupi trebao zamijeniti legendarni napadač Raul Gonzalez (43), koji trenutno vodi B momčad tog kluba, Castillu, s kojom bi ove sezone mogao izboriti Drugu ligu.

Druga dva kandidata za novog trenera Reala su njemački izbornik Joachim Low i talijanski stručnjak Massimiliano Allegri, koji je bez angažmana od 2019. kada je napustio klupu Juventusa.

Talijanski stručnjak Fabrizio Romano objavio je da je Allegri prošlog tjeda održao sastanak s čelnicima Reala i da je spreman doći na klupu. Iako ga žele dovesti neki talijanski klubovi, Real je navodno Allegrijev prioritet i on samo čeka poziv iz Madrida.

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨

– He’s in ‘direct contact’ with Real since March.

– He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too].

– Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021