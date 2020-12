REAL IMA LOŠE VIJESTI ZA SVE KOJIMA JE BLIZAK SRCU: Znači li ovo da mogu zaboraviti na skupocjena pojačanja?

Najtrofejniji europski klub Real Madrid zbog pandemije koronavirusa ostao je bez 106 milijuna eura prihoda, ali unatoč tome prošlu sezonu (2019/20), završio je s malom dobiti, koja iznosi 313 tisuća eura, objavili su španjolski mediji.

Da je prošlu sezonu završio u plusu klubu je pomoglo i to što su igrači pristali na smanjenje plaća od deset posto.

OFFICIAL: Real Madrid 2019-20 accounts close with a €313,000 profit during the pandemic. Also €616.8m set for 2020-21 which is €300m less that what the club had planned without COVID.

Chances of luxury signings next summer looking very slim, unless we make big sales. pic.twitter.com/khQcsKHxMr

