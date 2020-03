Još uvijek se ne zna hoće li se seozna nastaviti ili će biti poništena

Real Madrid i sedam strateških odluka koje moraju donijeti, naslov je koji prekriva naslovnicu španjolske Marce. Na njoj se nalazi i fotografija Luke Modrića te se Marca pita što će biti s hrvatskim kapetanom. Nogometna sezona je na čekanju zbog pandemije koronavirusa i nitko ne zna kad će se nastaviti. To otvara mnoga pitanja.

Puno dvojbi

“Hoće li Modrić ostati u klubu i iduće sezone? To je velika dilema u klubu. Ne uzimaju zdravo za gotovo kontinuitet Hrvata u klubu. Ima još godinu dana do isteka ugovora i na stolu ima ponudu iz MLS-a, točnije Inter Miamija, kluba Davida Beckhama. Modrić također ima dileme. Hrvat je svjestan kako gubi na značaju u momčadi i to mu se ne sviđa.

Također, dileme mu izaziva i ponuda iz Amerike jer bi mu to mogao biti posljednji unosan ugovor u karijeru. Luka obožava Real i život u Madridu, ali svjestan je da mu se bliži kraj u klubu. Zbog trenutačne situacije je neodlučan jer se ne želi na ovakav način oprostiti od kluba jer misli da to ne zaslužuje”, piše Marca.

“Što se tiče kluba, oni će poštivati odluku Hrvata, legende kluba. Nije im cilj zaraditi na njemu godinu dana prije isteka ugovora, ali ne žele da njegova prisutnost u momčadi bude problem ako mu minutaža još više padne”, zaključuju.