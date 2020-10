David Alaba (28) je već dugo jedna od najvećih zvijezda u redovima njemačkog giganta Bayern Munchena, no čini se kako bi uskoro mogao promijeniti sredinu.

OGROMNO RAZOČARANJE ZA NAVIJAČE BAYERNA: Uskoro bi mogli ostati bez velike zvijezde i klupske ikone

On je ušao u posljednju godinu ugovora s bavarskim klubom, a iz Njemačke stižu informacije kako je došlo do problema u pregovorima i da je neizvjesno hoće li produžiti suradnju.

Alabin menadžer Pini Zahavi već dugo pregovara s čelnicima Bayerna oko novog ugovora, ali nikako se ne uspijevaju dogovoriti, a problem je, naravno, u novcu.

For Alaba's camp, the fixed salary is still too low. The Austrian wants to be on a par with the top earners Lewandowski, Neuer and Müller. The Alaba camp also consider that Bayern didn't fulfill the promise made in 2016 to move the player to midfield [@SPORTBILD] pic.twitter.com/bnSXoINfvN

