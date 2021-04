Superliga je zamišljena kao zatvoreno natjecanje najmoćnijih europskih nogometnih klubova

Katalonski list Mundo Deportivo otkrio kako su španjolski nogometni velikani, Real Madrid i Barcelona, namjeravali podijeliti novac u Superligi. To zatvoreno natjecanje osnovano je u nedljelju, no vrlo brzo je doživjelo potpuno krah nakon što su se iz njega do četvrtka povukli svi engleski klubovi te španjolski Atletico Madrid te talijanski giganti Inter i Milan.

Predsjednik Real Madrida i čelnik kontroverzne Superlige Florentino Perez u noći sa srijede na četvrtak dao je intervju u emisiji El Larguero na španjolskom radiju Cadena SER u kojemu je govorio o situaciji u Superligi i istaknuo da mu je žao što klubovi nisu prepoznali tu ideju o natjecanju koje bi bilo jako profitbilno te naglasio da niti jedna momčad koja je objavila da odlazi iz Superlige zapravo još nije formalno izašla.

Španjolci na vrhu

The New York Times jer prije par dana objavio da je projekt vrijedan 3,5 milijarde eura i da će svaki od klubova osnivača dobiti 350 milijuna eura za ulazak u ligu. To je više nego četverostruko više nego što je osvajač Lige prvaka dobio 2020.

Sada je Mundo Deportivo objavio kako bi se točno dijelio novac u Superligi, a glavni dobitnici bi bili španjolski divovi – Perezov Real i Barcelona.

Osvajaću natjecanja trebalo bi pripasti astronomskih 600 milijuna eura, ali samo ako trofej podignu Real ili Barca. Ako bi pobjednik bio neki drugi klub, nagradu za njega bi odredila Superliga prema imidžu tog kluba.

Rezultati sporedni

Nadalje, svaki bi klub na kraju prve sezone dobio još 750 milijuna eura (uz onih 350 za ulazak) , a taj bi se iznos s godinama povećavao do 10 miljardi.

Novac se među klubovima dijelio po kriterijima vrijednosti brenda, utjecaju na društvenim mrežama i slično, a rezultat ne bi bio najvažniji.

No, čini se da sada od te cijele priče ipak neće biti ništa.