Najskuplje pojačanje Reala moglo bi uskoro promijeniti sredinu

Čini se da bi se Zinedine Zidane i Real Madrid napokon mogli riješiti Garetha Balea. Pokušali su to napraviti i lani ali su u zadnji tren odlučili odbiti ponudi kineskog Jiangsu Suninga. To im je Velšanin zamjerio i od tada im je dao do znanja da će ispoštovati ugovor do kraja i ostati još dvije godine.

KROOS PROGOVORIO O NAJVEĆEM MISTERIJU REALOVE SVLAČIONICE: Prava istina o Baleu napokon izašla na vidjelo

Međutim, mogao bi se predomisliti zbog poziva bivšeg kluba. Španjolski Cuatro javlja da ga Jose Mourinho želi u Tottenhamu kao i to da niti sam igrač ne bi imao ništa protiv toga.

Bale je u Realovom dresu osvojio četiri Lige prvaka i dva španjolska prvenstva, te postigao više od 100 golova, međutim Zinedine Zidane ga prošle sezone koristio na kapaljku.

Unatoč tomu, njegov menadžer Jonathan Barnett nedavno je za BBC rekao da ostaje u Madridu.

“Veliki je gubitak što trenutačno nije u momčadi Real Madrida, ali neće otići. Ugovor mu traje još dvije godine. Voli živjeti u Madridu i ne ide nigdje”, rekao je Barnett.

“Zidane je bio vrlo uspješan. Nema tu nikakve mržnje. Zidane ga jednostavno ne koristi. Gareth trenira svaki dan i trenira dobro,” dodao je.

Dio medija je pisao kako bi Velšanin na koncu ove sezone mogao negdje na posudbu.

“Gareth je jedan od najboljih igrača na svijetu. Najbolji igrači svijeta ne idu na posudbu,” bio je jasan njegov menadžer.

Bale je stigao u Real 2013. iz Tottenhama za 100.8 milijuna eura.