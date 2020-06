REAL BI SE KONAČNO MOGAO RIJEŠITI NAJSKUPLJEG SRPSKOG NOGOMETAŠA: Jović na korak do transfera u redove talijanskog giganta?

Nakon samo jedne sezone srpski napadač Luka Jović će napustiti Real Madrid i karijeru nastaviti u talijanskom Milanu, piše Le Bombe di Vlad.

Taj izvor navodi kako je srpski nogometaš dogovorio sve detalje ugovora s Rossonerima u čijem će dresu igrati s bivšim suigračem, hrvatskim reprezentativcem Antom Rebićem.

📰| Luka Jovic is set to be loaned out by Real Madrid. Arsenal and AC Milan are reported to have shown interest.

[@Sport_Witness] pic.twitter.com/eOrAfZuUU6

— Arsenal News HQ (@ArsenalNews_HQ) June 9, 2020