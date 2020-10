Utakmicu je obilježila i izvanredna predstava mladog stopera

U derbiju večeri prvog kola nogometne Lige prvaka Manchester United je odličnom predstavom na Parku prinčeva pobijedio europskog doprvaka PSG s 2-1.

Crveni vragovi su podsjetili na svoje stare dane “uspjeha i slave” pobijedivši u Parizu europskog doprvaka. ManU je posve zasluženo stigao do važna tri boda na startu “Champions League”.

Strpao ih u džep

Gosti su poveli u 23. minuti golom Brune Fernandesa iz jedanaesterca. Portugalac je zabio tek iz drugog prekršaja nakon što je Keylor Navas obranio njegov prvi udarac, no vratar pariškog sastava je unaprijed krenuo s linije pa je udarac ponovljen. Kazneni udarac je skrivio Abdou Diallo oborivši Anthony Martiala.

PSG je izjednačio u 55. minuti Martialovim autogolom. Neymar je ubacio iz kornera, a Martial glavom zatresao vlastitu mrežu. Daleko bolju igru ManU je okrunio novim vodstvom u 87. minuti lijepim udarcem Marcusa Rashforda s ruba kaznenog udarca.

Ovu utakmicu obilježila je i izvanredna predstava mladog stopera Axela Tuanzebea, koji je dobio priliku od prve minute zbog izostanka Harryja Maguirea i Erica Baillyja.

Axel Tuanzebe just played his first game for Manchester United since December 2019… 100% aerial duels won

92% pass accuracy

7 clearances

1 block A 🔝 display 🔥 pic.twitter.com/z4CaRgGsam — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 20, 2020

Ovaj 22-godišnjak nije odigrao utakmicu deset mjeseci, a u utorak navečer strpao je Mbappéa i Neymara u džep.

Dan kasnije pak pojavila se teorija prema kojoj velike zasluge za to ima Edinson Cavani. Urugvajski napadač posljednjeg je dana prijelaznog roka potpisao za United, a uoči utakmice s PSG-om, njegovim bivšim klubom, snimljen je u dugačkom razgovoru s Tuanzebeom.

As if Cavani told Tuanzebe all of Neymar and Mbappe’s weaknesses and how to pocket them haha pic.twitter.com/Kk2GfCS69R — Jason (@utd_Jasonn) October 21, 2020

Fanovi su odmah zaključili kako je Cavani tijekom treninga otkrio slabe strane čudesnoj dvojca i tako mu olakšao posao.

Love this video, especially in hindsight pic.twitter.com/CJxvo6WFUO — PK (@pk_185) October 21, 2020

Cavani telling Tuanzebe what to do against Mbappe. MY STRIKERR. pic.twitter.com/EztVV0ut5k — AJ🌴™️ (@AJmufc11) October 20, 2020

