Nakon svega oglasio se i najbolji hrvatski MMA borac

Hrvatski MMA borac Đani Barbir žestoko je prozvao poznatog srpskog kolegu Aleksandra “Džokera” Ilića. Razlog je što je potonji navodno odbio borbu s njim.

“Što se tiče borbe protiv Ilića, mislim da je svima već jasno da su me on i njegov menadžer vješto izbjegli. Indirektno me se išlo prikazati kao nedoraslog borca za razinu KSW-a od strane njegovog menadžera. Činjenica je da je Ilić borac kojem je karijera građena na negativnim scorovima te da je precijenjen. Sve što zna je trčati po kavezu i panično bacati lijevi kick. Susrest ćemo se puno prije nego što on to misli, a svima mogu obećati da će toj starleti glava završiti u zadnjem redu tribina”, napisao je na svom Instagramu. Ubrzo mu je Ilić odgovorio istim putem.

Odgovor

“Kao što znate priču lažnih ljudi, štakora i bubašvaba koji imaju iza sebe UFC šampione koji su naprimjer izdominirali već šampiona KSW i Usmana samo što nisu završili, ali sad je 2-2 pa Usman mirno može privesti kamp do kraja i odahnuti.

Isto tako smo imali primjer najbolje i najtalentiranije borkinje koja je svaki put na korak od UFC, protivnica iz Rumunije skor 2:4 i odjednom priča o UFC ne postoji…

Sada ovdje imamo primjer jedne “Djane ”koja priča kako se trebao boriti sa mnom, počistio je cijelu diviziju u84, a sve mečeve je odradio kod neustrašivog “Tate” koji čeka Pudzijana u Puli da predvodi main event.

“Djanice” kod tate si dobio 4-0 skor na negativnim borcima u svojoj dvorani u svom kavezu, kad budete izašli malo iz zone komfora možemo pričati za nešto. Preko mene hajp i karijeru teško možete graditi, jer moja zadnja 3 protivnika su to što jesu, i kao sto ćete vidjeti na video snimci (a dobio sam zeleno svjetlo da objavim prepiske od KSW) nitko nikad nije spomenuo “Djanu” za protivnika…

Oglasio se i Soldić

Kao što vidite prihvatio sam sve što je KSW tražio od mene kao i uvijek… Nisam nikad bio biznismen nego borac… Ja sam za razliku od Vas iskren prema svojoj publici uvijek! Ubuduće kad lažete ljudima iznesite i činjenice o vašim potvrdama, zasnivate hajp na svojoj organizaciji i punite glavu momcima koji još nisu ništa prošli, tek su počeli…

Zapita se čovjek je l’ mi pratimo i gledamo isti sport, svi su UFC i KSW šampioni.

Kad sam ja počinjao ovaj sport, prije 12 godina, da sam izjavio s 2-1 ili 4-0 da dominiram na sparinzima KSW šampiona ili da ću izdominirati jednog Usmana tadašnji treneri bi me išamarali kao budalu i izbacili iz dvorane.

Srest ćemo se mi doduše, ali ti ćeš biti u publici a ja ću se boriti u pulskoj Areni! I opet ću imati veću podršku u Vašoj zemlji od Vas samih. Svatko dobije karijeru koju zasluzi, ljude ne možete lagati. Toliko o tome tko je real, a tko iluzija!

Guzite se ko kurve neke da zgrabite ugovor. Dobt ćete ku*ac preko mene, a za ostalo možemo dogovoriti!”, poručio je i priložio snimku.

U komentarima mu se javio najbolji hrvatski MMA borac, Roberto Soldić, koji se također nedavno porječkao s Barbirom.