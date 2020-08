Zvijezda Barcelone Lionel Messi nije se u nedjelju pojavio na obveznom testiranju ekipe na koronavirus, pa je sve izglednije da Argentinac napušta katalonskog giganta.

MESSI KREĆE U VELIKI RAT S BARCELONOM: Sprema se ružan rastanak; ‘Namjerava klubu poslati novi faks…’

Barcelona je priopćila da je Messi jedini igrač koji nije podvrgnut testiranju u klupskom trening centru, a u ponedjeljak započinju pripreme za novu sezonu.

Lionel Messi has told his father that he has decided to join Manchester City and will turn down PSG, according to L'Equipe 😱

Just imagine the reunion 🤤 pic.twitter.com/sOma3e3mIs

— Goal (@goal) August 28, 2020