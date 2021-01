RASTUĆA EPIDEMIJA NA OTOKU STVARA PROBLEME U PREMIER LIGI: Zbog velikog broja zaraženih odgađaju se utakmice

Utakmica Engleske lige između Aston Ville i Evertona koja se trebala odigrati u nedjelju, odgođena je zbog velikog broja zaraženih koronavirusom u ekipi iz Birminghama.

Znatan broj igrača Aston Ville je u izolaciji i vodstvo lige je prihvatilo njihov zahtjev za odgodom. Trening centar Aston Ville i dalje je zatvoren zbog koronavirusa.

Aston Villa’s home match against Everton FC, scheduled to be played on Sunday 17 January at 12pm GMT, has been postponed by the Premier League Board

Aston Villa ima već tri utakmice manje u prvenstvu, a klub iz Birminghama već je bio prisiljen postaviti B i omladinsku momčad u utakmici FA kupa protiv Liverpoola prošlog tjedna nakon potvrde da je devet igrača i pet članova osoblje imalo pozitivan

📆 A new date has been set for #NUFC's postponed fixture against Aston Villa.

The game will now take place on Saturday, 23 January with kick-off at 8pm. It will also be broadcast live on Sky Sports.

— Newcastle United FC (@NUFC) January 14, 2021