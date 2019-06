RAPTORSI LUDUJU OD SREĆE, WARRIORSI NA KOLJENIMA: ‘To me boli više od poraza, ali naša priča nije još gotova’

Toronto se u noći s četvrtka na petak upisao u povijest NBA lige

Toronto Raptorsi su sinoć u šestoj utakmici finala svladali Golden State Warriorse na njihovom terenu sa 114-110 i pobijedili u seriji sa 4-2 postavši prva kanadska momčad koja je osvojila naslov prvaka NBA. Trener Raptorsa Nick Nurse, MVP finala, trener Warriorsa Steve Kerr i Stephen Curry osvrnuli su se na zadnju utakmicu finala.

Trener Toronto Raptorsa Nick Nurse koji je sa svojom momčadi ispisao povijest osvojivši prvi naslov u povijesti kluba i prvi naslov za jednu neameričku momčad, smatra da ima posebne igrače.

Posebna skupina igrača

“Taj je skupina igrača posebna, cijelo su se vrijeme borili, cijelo su vrijeme pokazivali ogromnu želju. Činilo se da ih ništa ne može izmoriti, čak ni nakon dva mjeseca doigravanja. Uvijek su htjeli gledati videosnimke, razgovarati o tome što mogu bolje ili drugačije napraviti, što mogu popraviti. Mislim da je to bio ključ za nas, to što smo proveli tako puno vremena zajedno. Nadam se da će moj put inspirirati druge trenere. Uvijek sam mislio kako je treniranje u britanskom prvenstvu i u G-League (prvenstvo pričuva) nešto što je važno za mene. Nikada se nisam dao obeshrabriti, to me dovelo do ove razine na kojoj treniram i samo pokušavam naučiti biti bolji”.

Španjolski reprezentativac i član Toronta Marc Gasol nije mogao sakriti sreću.

“Lud sam od sreće, to je nešto veliko za mene, nešto posebno, stvarno posebno. Mi smo skupina posebnih igrača koji si nisu postavljali pitanja. Uvijek smo si pomagali, posebno u teškim situacijama i kada je bilo kao prebaciti odgovornost na nekoga drugoga, a to je nešto što nikada nismo napravili čak ni kada je Milwaukee vodio 2-0 u finalu Istočne konferencije”.

Kawhi Leonard koji se okitio i naslovom najboljeg igrača finala kazao je kako su mnogi sumnjali u njega.

“Htio sam ispisati povijest. To sam i napravio, iako su mnogo sumnjali u mene”, rekao je Leonard.

Duga pauza

Trener Golden State Warriorsa Steve Kerr žali zbog ozljeda Kevina Duranta i Klaya Thompsona koje čeka duga pauza zbog oporavka od ozljeda.

“Više od poraza me boli loš osjećaj zbog ozljeda igrača. One su dio igranja u NBA, kao i kod svakog sporta, i imaju veliku ulogu. To je tako, možemo sada pričati što bi bilo da smo bili kompletni, ali nije više važno”, rekao je Kerr.

Stephen Curry je istaknuo kako ovo nije kraj za ovu generaciju.

“Teško je izgubiti finale, ali naša priča nije još gotova. Kada se vidi da se ovo finale i ova utakmica igraju samo na jednu loptu i nakon svega što smo napravili u ovom odigravanju, možemo biti ponosni na to što smo postigli. Borili smo se do kraja, to što smo proživjeli ovih zadnjih pet godina je nevjerojatno, ali mislim da to nije kraj za nas. To nam je u krvi, to nam je u duši i ne bih se kladio protiv nas sljedeće sezone. Kada je Klay (Thompson) izašao, a do tada je igrao na nevjerojatnoj razini, to je bilo teško za podnijeti”.