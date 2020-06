RAPSODIJA KRAMARIĆA U DORTMUNDU: Briljantni Vatreni zabio čak četiri gola u 50 minuta, o ovome će se još dugo pričati

Dvadesetdevetogodišnji napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić zabio je četiri gola za svoj Hoffenheim U pobjedi 4:0 nad Borussijom Dortmund. Prva dva gola postigao je u 8. i 30. minuti, a druga dva u 48. i 50. minuti utakmice.

Kramarić je izašao iz igre u 70. minuti, a umjesto njega je ušao Jacob Bruun Larsen.

Kramarić je prvi gol postigao u osmoj, kada je zabio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Drugi je postigao u 30. minuti utakmice nakon što je iz blizine u mrežu skrenuo udarac Roberta Skova.

