RANGERSI PONOVNO SLAVILI, BARŠIĆ ODIGRAO CIJELU UTAKMICU: Hagi i Tavernier zabili za pobjedu nad Hamilton Academicalom

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Barišić odigrao je čitav susret za Rangers koji je u 6. kolu škotskog prvenstva kao gost svladao Hamilton Academical sa 2-0 (2-0).

Strijelci za Rangers bili su Hagi (15) i Tavernier (20).

FULL-TIME: Hamilton 0-2 Rangers

A well-deserved three points and another clean sheet 👏 pic.twitter.com/Qf3rCP7EZF

— Rangers Football Club (@RangersFC) August 29, 2020