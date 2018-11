RAMOSU SE OVO SIGURNO NEĆE SVIDJETI: Lovren se probudio nakon lude večeri i možete samo pogađati što je prvo napravio

Hrvatski branič nastavio je svoj obračun sa zvijezdom Reala.

“Ne znam dolaze li takvi komentari zbog frustracije ili čega drugog, no vrijeme će svakoga postaviti na svoje mjesto. Ja nemam potrebu odgovarati niti Lovrenu niti ikome drugome tko želi tri naslovnice u novinama ili biti na tri televizijska dnevnika. Što prije zaključimo ovu temu tim bolje. Neka svatko bude poznat po onome što pokazuje na terenu a ne po onome što govori o drugima.”

LOVREN POMEO POD SA ŠPANJOLCIMA: ‘Pokazali smo veća jaja na terenu, a ono što su oni napravili poslije – sramotno’

Tim je riječima Sergio Ramos prije utakmice s Hrvatskom odgovorio na Lovrenove prozivke od prije par tjedana kada je izjavio kako Španjolac radi više pogrešaka od njega, ali da Španjolac ima sreće jer to radi kada Real Madrid pobjeđuje sa 5-1 ili 5-2, čime to ostane neprimjetno, dok se njemu to dogodi u susretima koji završe 1-0.

LOVREN POKLOPIO RAMOSA TAKO DA ĆE GA OVAJ ZAPAMTITI: ‘Aaa-ha, 3-2, pa ti pričaj majstore. Pi*ke obične’

Bez dlake na jeziku

Riječi Španjolca dodatno su motivirale hrvatskog stopera, a nakon što su Vatreni upisali pobjedu golom Tina Jedvaja u 93. minuti Lovren se nije susprezao.

“Aaa-ha. Tri-dva. Pa ti pričaj majstore na konferenciji. To su p…. obične. Samo ovo vrijedi, ova tu strana”, poručo je Lovren neposredno nakon susreta i to iz svlačionice. Kada je izašao iz nje također je bio oštar.

“Drago mi je da smo pobijedili, malo smo ih ušutkali. Malo su nekulturni na terenu… Mi smo ih pozdravili nakon 6:0 poraza. Je, bila je sramota, izgubili smo 6:0, ali smo pokazali da smo fair-play ekipa. A oni… Samo je jedan igrač čestitao – Morata. Za ostale nemam baš pozitivnih riječi. Nisam nikad doživio da se suparnici tako ponašaju. Očito smatraju da su veći od nas, ali smo im pokazali da to nisu”, rekao je Lovern.

Oglasio se i Lovrenov brat

Dan poslije još se jednom oglasio na Instagramu. Naravno, kako bi bocnuo svog mrskog rivala – Ramosa.

Objavio je fotografiju s utakmice na kojoj se nalazi u duelu sa zvijezdom Reala te je otkrio kome su bile upućene riječi ‘Drago mi je više od ičeg, laktom sam ga ubio’, koje je uputio poslije utakmice.

Na ovu fotografiju reagirao je i njegov brat Davor.

“Što plačeš, Ramosu”, poručio je.

Španjolac još uvijek šuti nije odgovorio na Lovrenove prozivke, ali teško da će mu ovo prešutjeti.