RAMOSU ĆE GOL PROTIV INTERA OSTATI U POSEBNO LIJEPOM SJEĆANJU: Uspjelo mu je nešto stvarno nevjerojatno

Španjolski prvak Real Madrid pobijedio je talijanski Inter u trećem kolu Lige prvaka s 3:2 i tako stigao do svoje prve pobjede u tom natjecanju.

[VIDEO] REAL SLAVIO U LUDOJ UTAKMICI : Perišić zabio u Madridu, Rodrygo pokvario večer Nerazzurrima i zakucao ih na dno tablice

U vrlo dinamičnom prvom poluvremenu tri su pogotka postignuta u razmaku od 25. do 35. minute, a jedan od tih pogodaka postigao je kapetan Kraljevskog kluba Sergio Ramos koji je zabio glavom nakon kornera za 2:0.

⚪️1⃣0⃣0⃣ Legendary centre-back Sergio Ramos has now scored 100 goals for Real Madrid 💯#UCL pic.twitter.com/fy3VEqrvvg

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020