RAMOSOV ‘LIKE’ NA INSTAGRAMU IZAZVAO POMUTNJU U MADRIDU: Španjolski mediji od bezazlenog poteza napravili senzaciju, branič odmah reagirao

Nekoliko mjeseci prije kraja aktualne sezone sve se glasnije nagađa da bi Sergio Ramos nakon 16 godina mogao napustiti Real Madrid. Zbog toga je veliku pozornost španjolskih medija privukao jedan njegov potezu na Instagramu. Naime, lajkao je status u kojem se ističe loš odnos vodstva kluba prema legendi.

“U Realu su uvjereni da će Ramos otići na ljeto”, prvo se citira nedavna izjava španjolskog novinara Josepa Pedrerola.

“Tako se odnosimo prema našim legendama. Od ovog se slama srce”, glasio je komentar na Instagrama profilu ‘realmadridcf_4ever’, kojeg je Španjolac lajkao.

🚨| Sergio Ramos has liked this post on Instagram hinting at his potential exit from Real Madrid this summer. #rmalive pic.twitter.com/YltCNmO8em

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 2, 2021